Auch der Wachaumarathon findet 2020 nicht statt

Eine weitere Lockerung ab 1. September, wie sie für Zuseher vorgenommen wurde, ist nicht abzusehen, meinen die Organisatoren.

Unter anderem wurde an einem Konzept gearbeitet, den Marathon mit Einzelstarts alle drei bis fünf Sekunden stattfinden zu lassen. Damit hätte man die 200-Personen-Grenze umgehen können. Jenes Konzept lässt sich in der Wachau allerdings nicht realisieren. Ebenso die, in einem Präventionskonzept geforderte Regelung der Besucherströme oder die Nachvollziehbarkeit der Kontakte der Teilnehmer.

Risiko zu hoch

Buchleitner bittet um Verständnis: "Das ist extrem bitter und wird bei der/dem einen oder anderen zu Unverständnis führen, warum anderorts gelaufen werden kann und in der Wachau nicht. Aber neben der Frage der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit und dem Entsprechen der gesetzlichen Vorgaben erscheint uns das Gesundheitsrisiko nicht abschätzbar und zu hoch, um unseren Event auch dieses Jahr erfolgreich umzusetzen."