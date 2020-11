Gastro-Start in der Wachau: Ein Beginn, aber noch nicht mehr

Wie läuft das Geschäft? Von Krems bis Spitz/ Donau war die Anspannung vor dem ersten Wochenende nach dem Ende des Gastro-Lockdowns groß. Kommen Wirte, Heurige und die Hotellerie jetzt rasch aus der Krise? Wird es der erhoffte Gästeansturm oder nur ein laues Mai-Lüfterl im Gastgarten?

Beim KURIER-Lokalaugenschein in der Wachau präsentierte sich am Wochenende zumindest die Top-Gastronomie in Bestform. Doch die Touristen (vorwiegend) aus Deutschland fehlen noch an allen Ecken und Enden.