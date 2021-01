Aspanger gründete im Lockdown Modelinie für Mama und Kind

Vom Zuhause aus in Aspang liefert Plank nach ganz Österreich und Deutschland. Rund 80 Prozent der Bestellungen kommen derzeit aus dem Nachbarland. Auch in Österreich will man in diesem Jahr noch bekannter werden: Die Modelinie ist mittlerweile nicht nur im Online-Shop, sondern auch in den Geschäften „Mami Laden“ in Graz und dem „Trendwerk Mini & Mamas“ in Bad Ischl erhältlich.

Die Sommerkollektion ist gerade im Entstehen. Zudem überlegt Plank, die Modelinie auszuweiten und künftig auch Partneroutfits für Papa und Kind anzubieten. Er selbst ist nämlich mittlerweile wieder Vater geworden.

„Vor einem Jahr hatte ich noch keine Ahnung von Mode. Und heute verschicke ich mehrere Pakete täglich mit unserer Kleidung an Mütter in Österreich und Deutschland. Ich kann getrost behaupten, dass das Jahr 2020 viele positive Überraschungen für mich bereitgehalten hat“, sagt der Gründer stolz.