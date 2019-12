Mein G'schäft: Mutter und Tochter im Partnerlook

Wie es der Zufall so wollte, stieß sie bei der Suche nach einer Designerin auch gleich auf Elisabeth Langer, die – soeben zurück aus der Karenz – an Kindermode äußerst interessiert war. In Langers Atelier in der Fuchsröhrenstraße in Wien-Simmering tüfteln sie seitdem gemeinsam an den neuen Prototypen.

Als der KURIER das Atelier besucht, hängt die aktuelle Kollektion „ Salzburg“ – in gedeckten Tönen gehalten und mit zarten, trachtigen Elementen – auf den Kleiderstangen an der Seite des Raums. Entwürfe für neue Modelle liegen auf der großen Arbeitsplatte.

Sie habe viel dazugelernt, in den vergangenen zwei Jahren, meint Elisabeth Langer. Denn für Kindermode gelten noch einmal andere Regeln. Die Kleidung sollte möglichst bequem sein, der Hosenbund darf nicht einschneiden, die Materialien müssen robust und die Designs möglichst ohne Reißverschlüsse oder jene Teile, sein, die es den Kleinen schwer machen, sich alleine an- oder auszuziehen.