Asiatischer Pilz bedroht heimische Eschen

Resistente Jungeschen

Eine Lösung für das Problem gab es bis vor Kurzem nicht. Mittlerweile nehme man aber an einem Projekt des „Bundesforschungszentrums für Wald“ teil. Dabei wurden einzelne Eschen entdeckt, die eine Resistenz gegen den Pilz entwickelt haben und diese auch weitervererben können.

Da solche Anpassungsvorgänge auf natürliche Weise Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende benötigen, hat man resistente Bäume aus ganz Österreich in einer Samenplantage gesammelt. Die Züchtung erster resilienter Jung-Eschen sei mittlerweile gelungen.

Um deren Resistenz nun in der freien Natur zu testen, pflanzt der Nationalpark Donau-Auen bis Jahresende 1.500 dieser Jungbäume. „In Wirtschaftswäldern muss man kranke Bäume entfernen. Wir können sie stehen lassen und haben so die Gelegenheit, die Resistenz der jungen Eschen zu testen“, so die Direktorin.

Sollte sich das Projekt bewähren, wolle man auch in anderen Naturschutzgebieten resistente Eschen pflanzen, sagt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Auch in Niederösterreich wolle man sich dem Projekt anschließen. „Jetzt wo man eine natürliche Methode gegen den Pilz gefunden hat“ sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

In Wien gebe es die Esche zwar hauptsächlich in der Mannswörther Au, die von der Stadt Wien betreut wird. Dennoch wünsche man sich mehr Einsatz für den Laubbaum. „Auch außerhalb des Naturparks wäre es wichtig, Wäder außer Nutzung zu stellen. Denn so dramatisch das Eschensterben auch ist, solche Prozesse wird es immer wieder geben.Wir brauchen in Österreich noch mehr Sensibilität für den Wald", sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).