Asbest-Alarm: Räumung der Giftmüll-Deponie geht weiter

Mit Kosten von 220 Millionen Euro ist es eine der größten und teuersten Altlastensanierungen des Zweiten Republik. Nachdem im März bei der Räumung der Aluschlackendeponie in Wiener Neustadt eine zunächst unbekannte Menge an Asbest gefunden wurde, wurden die Arbeiten aus Sicherheitsgründen eingestellt. Wie umfangreiche Tests nun ergeben haben, befindet sich der Asbestgehalt in der Deponie „weit unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes. Weitere, tiefer gehende Analysen haben diese Ergebnisse nun bestätigt. Auch die begleitenden und inzwischen vorliegenden Luftmessungen geben ebenfalls Entwarnung“, heißt es am Donnerstag von Seiten der Bundesaltlastensanierungsgesellschaft m.b.H. (BALSA).