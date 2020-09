Appell für Rücksicht auf Kinder am Schulweg

Sicherheit. Zum bevorstehenden Schulstart soll auch die Sicherheit der Kinder am Schulweg nicht vergessen werden. In einem Appell fordern Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und Niederösterreichs oberster Verkehrspolizist Ferdinand Zuser alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit rund um Schulen und Schulwegen auf.

60 Kinder wurden im Vorjahr in NÖ auf dem Schulweg bei Unfällen verletzt. Zwar seit 2011 der niedrigste Wert, „aber immer noch 60 Verletzte zuviel“, sagt Schnabl, der in NÖ politisch für die Verkehrssicherheit zuständig ist. Vor allem für die 17.000 Taferlklassler sei es wichtig, mit den Eltern noch vor dem Start in der Schule den Weg dorthin kennenzulernen. „Die Eltern sollen die Kinder nicht verängstigen, sondern zu vorsichtigen, aber selbstständigen Verkehrsteilnehmern erziehen“, sagt Schnabl.