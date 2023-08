Anton Höslinger neuer Propst von Stift Klosterneuburg

Mit der Neuwahl geht eine längere Zeit des Übergangs zu Ende. Der am 14. Dezember 1995 bestellte Backovsky war im Mai 2020 nach fast 25 Jahren an der Spitze des Stiftes aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Sein nunmehriger Nachfolger Höslinger ist der 67. Klosterneuburger Propst.

Anton Wolfgang Höslinger wurde am 5. Jänner 1970 in Klosterneuburg geboren. Er trat 1989 in das Stift ein und wurde 1998 zum Priester geweiht. Von 1998 bis 2003 war er als Kaplan in der Stiftspfarre Klosterneuburg und von 2003 bis 2005 als Pfarrer in der Stiftspfarre Donaufeld tätig. Von September 2005 bis Juli 2016 war er als Novizenmeister und Klerikerdirektor des Stiftes Klosterneuburg tätig. Zuletzt war er unter anderem (interimistisch) Stiftskämmerer.

