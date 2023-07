Stift Klosterneuburg: Petrus mit Baseballkapperl

Was tun? Der Altar ging einfach auf Reisen. Und macht nun im Marmorsaal von Stift Klosterneuburg Station, wo er bis Dezember zu sehen ist.

Moderne Menschen

Auf den ersten Blick zeigt der neue Mittelteil eine traditionelle „Sacra Conversazione“ mit der thronenden Maria samt Jesuskind und Heiligen. Die Bildsprache entspricht den Seitenteilen aus der Renaissance – doch blickt man nur etwas näher, so ist man irritiert. Denn die Abgebildeten sehen sehr modern aus.

Sind sie auch. „Maria ist etwa meine Tochter“, erzählt Triegel im Stift Klosterneuburg. Erklärung: „Was ich am meisten liebe, soll zum Sinnbild der Liebe werden.“ Oder Petrus, erkennbar an einem kleinen Schlüssel. Er trägt ein rotes Baseballkapperl. „Das ist ein Bettler, den ich in Rom getroffen habe“, sagt der Künstler. Daneben steht Paulus, mit den Gesichtszügen eines Juden, den Triegel vor der Klagemauer in Jerusalem sah.