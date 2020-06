Antikörper-Tests: Der Dunkelziffer auf der Spur

von Victoria Schmidt

Ein kleiner Stich in die Fingerkuppe, ein Blutstropfen, der auf einem Teststreifen ausgewertet wird, ähnlich einem Schwangerschaftstest – so sieht die Corona-Antikörpertestung aus, die am Samstagmorgen in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) startete. In den ersten drei Stunden ließen sich bereits rund 500 Personen testen. Durchgeführt wurde die Testung vom Landessanitätsstab in Kooperation mit Notruf 144, dem Roten Kreuz, der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde.