Anrufsammeltaxi für 115.000 Bewohner des Bezirks Mödling

400 Haltestellen für 115.000 Menschen aus 17 von 20 Gemeinden des Bezirks Mödling. Es ist eine umfangreiche Ergänzung zum öffentlichen Verkehr südlich von Wien, den das Regionale Anrufsammeltaxi (Regions-AST) ab 1. Dezember bieten wird. Nur Achau, Gaaden und Laab im Walde sind nicht beteiligt.

"Größte Verbesserung, die es je gab"

Nach zwei Jahren Planung und Vorbereitung sei man nun startklar, sagt Martin Schuster, Obmann des Regionalverbands Industrieviertel. Er spricht von der „größten Verbesserung des Angebots an Öffentlichem Verkehr, die es in der Region je gab“ und dankt den teilnehmenden Gemeinden sowie dem Land Niederösterreich für die Umsetzung. „Wir haben somit die ,letzte Meile‘ im Bezirk abgedeckt“, so Schuster.

Eben diese „letzte Meile von zu Hause zur Haltestelle und wieder zurück“ sieht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) als große Stärke des Systems. „Neben Investitionen in Bus und Bahn braucht es auch kleinräumige Mobilitätslösungen mit mehr Flexibilität. Zum Beispiel am Wochenende und zu den Tagesrandzeiten. Im Miteinander zwischen Land und Gemeinden können wir solche Lösungen jetzt für die Region Mödling anbieten“, ist Schleritzko begeistert. Und Wolfgang Schroll, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ost Region (VOR) betont: „Für den VOR ist ein Ineinandergreifen der verschiedenen Verkehrsangebote von Regionalbus und Bahn bis zu bedarfsgesteuerten Verkehren wie dem Regions-AST Mödling im Sinne eines funktionierenden Gesamtsystems von besonderer Bedeutung.“