Mobilitätswende: Was Niederösterreich von Hamburg lernen kann

Hamburg hat sich ein Ziel gesetzt. Ausgerechnet in der zweitgrößten Metropole Deutschlands, wo die Zahl der zugelassenen Pkw und Lkw in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist, soll die Mobilitätswende gelingen. Bis 2050 will die Hansestadt klimaneutral sein, bis 2030 im Hamburger Verkehr mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden. Unterm Strich bedeutet das, dass der Umweltverbund (Öffis, Rad- und Fußverkehr) am Ende des Weges 80 Prozent betragen muss.

Der "Hamburg-Takt"

Kann das Projekt der rot-grünen Regierung gelingen? „Ja“, sagt Staatsrat Martin Bill, Chef der Behörde für Verkehr & Mobilitätswende. Wenn er über das Vorhaben berichtet, dann fällt überraschend selten der Begriff „Klimaschutz“. Bill glaubt, dass man die Bürger auf andere Weise begeistern muss. „Mobilität hat etwas mit Freiheit zu tun. Uns muss es gelingen, dieses Freiheitsgefühl durch den öffentlichen Verkehr zu erzeugen.“ Das heißt, dass man künftig ohne Auto innerhalb von fünf Minuten ein alternatives Mobilitätsangebot bekommen soll. Titel: Der „Hamburg-Takt“.