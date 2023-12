Anlaufstelle für beeinträchtigte Jugendliche: Morgenstern insolvent

Der Verein Morgenstern aus dem Piestingtal bei Wiener Neustadt betreut Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung oder psychischen Problemen. Knapp 30 Klienten wohnen und arbeiten derzeit in den diversen Einrichtungen des heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Zentrums. Wie am Dienstag bekannt geworden ist, ist die Einrichtung in eine finanzielle Schieflage geschlittert.

Die gemeinnützige GmbH ist insolvent, die Passiva werden mit 1,75 Millionen Euro beziffert.

