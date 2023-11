Insolventes Pflegeheim "Rosengarten" will Betrieb fortführen

Das Pflegeheim "Rosengarten" in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) ist insolvent. Über die Betreibergesellschaft DGW wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren eröffnet, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag in einer Aussendung mit. Davon betroffen sind rund 50 betreute Personen, 26 Dienstnehmer und 38 Gläubiger. Der Betreiber strebt laut Creditreform eine Sanierung und Fortführung des Altenheims an.

