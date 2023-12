Pflegeheim Rosengarten: ARGE ortet möglichen Betrug

In der ARGE Pflegeheime sind private Betreiber und Trägerorganisationen wie die Caritas, Hilfswerk oder Samariterbund vertreten. „Wir haben ein paar wenige nicht-gemeinnützige sowie gemeinnützige Betreiber in der ARGE. Gemeinnützig heißt, das Geld bleibt in der Organisation, es sollte keine Gewinnausschüttung stattfinden“, erklärte Drescher. Gewinne werden vom Geschäftsführer in die Mitarbeiter, die Bewohner und die Instandhaltung investiert.

Verdacht: Betrugsfall

Im Fall des insolventen Heims „Rosengarten“ gebe es „Unstimmigkeiten“, die verfolgt werden sollten, betonte er. Es könnte sich um einen „großen Betrugsfall“ handeln. „Das steht nicht in Zusammenhang mit gemeinnützig oder nicht-gemeinnützig. Das ist ein ,Schwarzes Schaf‘“, ein solches gebe es leider in jeder Branche, meinte der ARGE-Obmann.

➤ Mehr zum Thema: Bis 11. Dezember gesucht: Betreiber für 24 Pflegeregionen im Burgenland