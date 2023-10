"Kein Gewinn mit Pflege": VfGH gibt Burgenland zum Teil recht

Laut der Erkenntnis überwiegt die Bedeutung hochqualitativer Pflege, der Eingriff ist demnach gerechtfertigt. "Der VfGH hat unsere Maxime, dass mit der Pflege kein Gewinn erwirtschaftet werden soll, anerkannt", betonte Doskozil. Einnahmenüberschüsse sollen wieder in die Pflegeheime gesteckt werden.

Beschwerde von Pflegeheimen abgewiesen

Kritik an der Umstrukturierung kam schon in der Vergangenheit immer wieder vonseiten der Pflegeorganisationen, die beklagten, ein funktionierendes System werde zerschlagen - was letztlich auch in der Beschwerde beim VfGH mündete.

