„Angenagter“ Park: Biber mitten in der Stadt

„Seit zwei Wochen ist er da, einen kleinen Baum hat er kassiert“, erzählt Andreas Kastinger vom Badener Stadtgartenamt über einen ungewöhnlichen Besucher im Doblhoffpark. Denn die Grünoase, wo auch das Rosarium, ein europaweit einzigartiger Schaugarten mit mehr als 30.000 Rosenstöcken gedeiht, wurde von einem Biber als neues Quartier auserkoren. Und der Gast dürfte nicht schüchtern sein, denn auf sozialen Medien gab es schon etliche Berichte über Sichtungen sowie Fotos und „einer unserer Mitarbeiter hat sich ihm bis auf einen Meter nähern können“, erzählt Kastinger.

Der Zuwanderer ist aber nicht nur eine neue Attraktion. Auch wenn die berühmten Rosenstöcke nicht auf dem Speiseplan stehen, es liegt in der Natur des Bibers zu nagen. „Ganz große Bäume geht er nicht an, aber etwa bei Linden und anderen Bäumen mit Weichholz besteht schon die Gefahr“, sagt Kastinger. Das Stadtgartenamt hat deshalb begonnen, die Bäume rund um den großen Teich im Zentrum des Doblhoffparks mit Drahtgittern zu umgeben und so zu schützen. Die Entwicklung werde genau beobachtet und man steht mit der Naturschutzabteilung des Landes NÖ in Kontakt. „Der Biber steht unter Naturschutz, der Park aber auch, da treffen sich die Richtigen“, sagt Kastinger schmunzelnd. Dass die „Wildnis“ in den Park kommt, sei übrigens keine Seltenheit. Reiher sind immer wieder hier zu sehen und vor einiger Zeit gab es sogar Fischotter, die aber von selbst wieder weitergewandert sind.