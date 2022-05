Angekündigter Amoklauf in Mistelbach: Zwei Schüler für Drohschreiben verantwortlich

Es war ein Schreiben, das einen Polizeigroßeinsatz auslöste: Am 19. Mai fanden Schüler der Mittelschule 1 in Mistelbach ein Drohschreiben in der Aula, mit dem ein Amoklauf für den nächsten Tag angekündigt wurde.

Noch am selben Tag untersuchten Polizeikräfte mit Sprengstoff-Spürhunden das Gebäude auf gefährliche Gegenstände und Waffen. Gefunden wurde laut Polizei allerdings nichts. Und auch am nächsten Tag ging man auf Nummer sicher: Der Schulbetrieb wurde von Überwachungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen begleitet, ohne Auffälligkeiten. Für die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal hatte zu keiner Zeit Gefahr bestanden, so die Polizei.

Jugendliche wollten schulfreien Tag

Der Verdacht der Polizei, dass Schüler für das Drohschreiben verantwortlich sein könnten, hat sich nun bestätigt: Kriminalisten der Polizeiinspektion Mistelbach konnten zwei strafunmündige Schüler der Mittelschule ausforschen. Bei den Befragungen zeigten sich die beiden Schüler geständig. Ihre Absicht sei es gewesen, mit dem fingierten Drohschreiben einen schulfreien Tag zu erzwingen.

Wegen des Verdachtes der gefährlichen Drohung wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg und dem Jugendwohlfahrtsträger der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach berichtet.