Amstetten: Premierenjubel und Rekordansturm bei Rock-Musical

Der Coup ist voll aufgegangen: Für das Amstettner Sommermusical hat es sich ausgezahlt die internationalen Rechte für das Rockspektakel „We will rock you“ mit den Hits der Kultband Queen an Land zu ziehen. Als bei der Premiere am Mittwochabend Musical-Star Ana Milva Gomes als bösartige Weltbeherrscherin „Killerqueen“ den Hit „Another one bites the dust“ ins Premierenpublikum schmetterte, vibrierte das Amstettner Pölzhallen-Theater wie kaum jemals zuvor. Für die Besucher gab es kein Halten mehr.