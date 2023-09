Nach den Ohrwürmern der „Jersey Boys“ rund um Frankie Valli im heurigen Sommer folgen die Rock-Hämmer der Kultband Queen hinter dem legendären Sänger Freddie Mercury. Das Amstettner Sommermusical zog nämlich für 2024 die Aufführungsrechte für das Bühnenspektakel „We will rock you“ an Land

2024 kommt dieses Blockbuster-Musical von Queen und Ben Elton, rund um die 24 größten Queen-Hits, in einer Neuinszenierung von Intendant Alex Balga nach Amstetten. Die futuristische, musikalische Komödie erinnert an die legendären Live-Auftritte von Queen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“, „Killerqueen“ und „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten.