Amstetten: Verdienstkreuz für einen Gendarm

„Die Vorbereitung dieses Fotos hat sicher Wochen in Anspruch genommen.“ Josef Plaimer, der frühere Stadtarchivar, Vizebürgermeister und langjährige Postenkommandant der Gendarmerie in Amstetten, spricht von einem kleinen Schatz, den er zu Wochenbeginn der Stadt Amstetten ausgehändigt hat. Die Rede ist von einem Foto, das am 15. November 1913 in Amstetten aufgenommen worden war. Eine Runde von Ehrenmännern war zusammengekommen, um dem Bezirkskommandanten der Gendarmen, Julius Hinek, zu gratulieren, weil ihm von Kaiser Franz Joseph das „Verdienstkreuz mit der Krone“ verliehen worden war.

Plaimer, als Historiker bekannt, hatte bereits vor 30 Jahren beim Erstellen der Chronik zum 140-jährigen Bestehen der Gendarmerie mit dem Foto rund um die Dekorierungsfeier des damaligen Kommandanten zu tun. Doch vor zwei Wochen wurde er von Veronika Kaus, Nachfahrin einer Wirtsfamilie in Oed, kontaktiert. Sie fragte ihn, ob er Interesse an der Fotografie habe. „Frau Kaus wollte, dass das Bild dorthin kommt, wo es hingehört“, berichtete Plaimer dem Amstettener Kulturstadtrat Stefan Jandl und dem jetzigen Archivar, Thomas Bucher.