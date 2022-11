In der von ihr verlangten Sondersitzung des Gemeinderats ist die SPÖ Amstetten mit einem Maßnahmenpaket gegen die Teuerung abgeblitzt. In der erneut sehr emotional geführten Sitzung ab 7 Uhr früh herrschte Wahlkampfstimmung. Neben Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) finden sich in Amstetten auch der Grüne Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder und SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler als Kandidaten auf Landtagswahllisten.

Die Funken sprühten gleich zum Start, als ÖVP-Faktionschef Markus Brandstetter überraschend eine Resolution an die Stadtgemeinde St. Valentin zur Abstimmung brachte. Die dortige SPÖ-Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr wurde aufgefordert, das geplante Amazon-Verteilzentrum zu verhindern, um wirtschaftlichen Schaden für die Betriebe im Bezirk zu verhindern. Die Depesche an Suchan-Mayr erhielt von ÖVP, Grünen und FPÖ eine Mehrheit.