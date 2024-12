Amstetten: Salesianer Don Boscos lassen nach 100 Jahren die Spatzen pfeifen

Still und ohne großes Brimborium beging der Orden der Salesianer Don Boscos in der vergangenen Woche in Amstetten ein besonderes Jubiläum. Genau vor 100 Jahren eröffneten die Ordensbrüder am 16. Dezember 1924 in Amstetten ihre Wirkungsstätte. Sie halfen beim damaligen Bau ihrer jetzigen Pfarrkirche „Herz Jesu“ entscheidend mit und bauten dann später, ganz nach dem Vorbild ihres Ordensgründers, auch eine intensive Jugendbewegung und Jugendseelsorge in der Stadt auf.