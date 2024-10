Grande Dame der SPÖ gestorben: Trauer über Tod der "Frau Vize"

Der Tod der bekannten niederösterreichischen Lokalpolitikerin Grete Horvatits überschattete am Wochenende die aktuellen Geschehnisse in Amstetten. Die 95-jährige Grande Dame der Sozialpolitik ist in der Nacht zum Samstag nach längerem Leiden gestorben.

Die Amstettner Ehrenbürgerin wirkte beruflich in Positionen, die ihr auch so manchen Platz in der Stadtchronik sichern werden. Sie gründete die Amstettner Volkshilfe-Organisation und war als Sozial-Stadträtin und Verantwortliche für das damals städtische Krankenhaus hoch aktiv. Zuvor trug sie 1965 als Gemeindemandatarin dazu bei, dass mit Johann Pölz ein roter Bürgermeister die ÖVP-Regentschaft in der Stadt ablöste. Legendär sind in späteren Jahren in bestem Stile ausgetragene Wortgefechte mit dem heuer im Sommer gestorbenen früherem ÖVP-Vizebürgermeister Hans Treitler.

Anrufe von Bruno Kreisky

Horvatits war im Hauptberuf Amstettner SPÖ-Bezirkssekretärin. Als erste Frau in Niederösterreich in dieser Position war sie am Puls der regionalen und landesweiten Parteipolitik tätig. Öfters erzählte sie, dass sich der damalige Bundesparteichef und Kanzler Bruno Kreisky regelmäßig bei ihr über die aktuellen Geschehnisse erkundigte.

Stets war Grete Horvatits bemüht persönlich und auch in der politischen Debatte als korrekt und vorbildhaft aufzutreten. Es herrsche keine Politikverdrossenheit, sondern eine Politikerverdrossenheit, sagte sie als kritische Pensionistin in einem Interview.