Amstetten: Kinderhilfelauf spielte Rekordspende für Pflegezentrum ein

Mit einem sensationellen Rekordergebnis bescherte der diesjährige Kinderhilfelauf im September in Amstetten eine Überraschung. Läufer jeden Alters sowie unterstützende Unternehmen und Sponsoren zeigten sich damit um das Wohlergehen von lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen besorgt und bemüht. 1.200 Läufe r schwitzten bei dem Event für das Hilde Umdasch Haus in Amstetten, das von der Maltester Kinderhilfe für schwerstkranke junge Menschen betrieben wird.

"Wir sind dankbar und beeindruckt von der großen Unterstützung, die wir beim diesjährigen Kinderhilfelauf erfahren durften. Diese Spenden ermöglichen uns, die Angebote in unserer besonderen Pflegeeinrichtung des Malteserordens für erkrankte Kinder weiter auszubauen und aufrechtzuerhalten“, zeigt sich Olivier Loudon , Geschäftsführer der Malteser Kinderhilfe , beeindruckt vom Rekordergebnis. Das Laufspektakel am 29. September war für die Teilnehmer ein packendes und von Euphorie getragenes Erlebnis. Es spielte ein Ergebnis von 39.200 Euro ein.

Die finanzielle Unterstützung, wie sie durch den Kinderhilfelauf bereitgestellt wird, sei von unschätzbarem Wert für das Hilde Umdasch Haus, so die Malteser. Die Finanzierung durch die öffentliche Hand deckte rund zwei Drittel der Gesamtkosten . Den Maltesern sei es ein Anliegen weit mehr als nötig zu leisten, um die jungen Schwerkranken bestmöglich und individuell zu fördern.

Mit dem zusätzlichen Geld werden Therapien, besonderes pädagogisches Spielzeug zur Stimulierung der Sensorik, sowie augengesteuerte Laptops finanziert. So will man den bewegungs- und spracheingeschränkten Schützlingen das Lernen erleichtern. Auch Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke werden für Kinder, die kein Elternhaus mehr haben oder deren Eltern unter starkem finanziellen Druck stehen, beschafft.

Einzigartige Einrichtung

Die Leiterin des Hilde Umdasch Hauses, Petra Hellmich, dankte im Namen ihres Teams für die großartige Unterstützung. Vor allem Reinhard Gruber vom Verein Heilsportteam als Initiator des Laufes wurde vor den Vorhang geholt. Er schaffte es nun auch noch die sportliche Seite des Kinderhilfelaufs ins Rampenlicht zu stellen. Der 9. Kinderhilfelauf am 28. September des nächsten Jahres wird auch für die Staatsmeisterschaftswertung zählen. Hellmich hob auch hervor, dass etwa der Amstettner Bürgermeister Christian Haberhauer oder die Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister durch ihre Teilnahme am Kinderhilfelauf ein wichtiges Zeichen für die Hilfsaktion und die herausfordernden Aufgaben in der stationären Langzeitpflege schwerkranker Kinder und Jugendlicher gesetzt hätten.