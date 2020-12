"Traumschaukel" als Überraschung aus dem Adventkalender

Das Fenster Nummer 16 im virtuellen Adventkalender der Stadt Amstetten gibt einen hoffnungsfrohen Blick ins nächste Jahr frei. Es wird das „Projekt Traumfenster“ vorgestellt. Dieses Kultur- und Benefiz-Projekt soll es letztendlich möglich machen, dass beim „Hilde Umdasch Haus“, Betreuungszentrum für schwerkranke Kinder in Amstetten, eine wertvolle Rollstuhlschaukel installiert werden kann.

Anstatt des vorweihnachtlichen Rummels am Hauptplatz wird heuer in Amstetten an jedem Tag im Advent eine Hilfsorganisation oder -aktion vorgestellt (www.sam.amstetten.at). Kulturstadtrat Stefan Jandl, Patrick Losbichler von der Loft Kreativagentur und Georg Trimmel vom Stadtmarketing Amstetten haben für die am 16. Dezember präsentierte Aktion Größen der Amstettner Kultur- und Kreativszene zusammengetrommelt und eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Mit dem gesammelten Geld soll die Rollstuhlschaukel beim „Hilde Umdasch Haus“ finanziert werden.