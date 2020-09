Amstetten: Jobabbau statt Kurzarbeit stößt auf Unverständnis

Die Corona-Krise habe den bei Doka im Februar noch registrierten Wachstumskurs ins Minus gekehrt, begründet CEO Ziebula den eingeschlagenen Kurs. Um die Kurzarbeit als Überbrückungsinstrument weiter zu nützen „ist der Horizont, den wir sehen, zu weit weg“, erklärte er in einer Stellungnahme. Seiner Erklärung, dass vielen Doka-Mitarbeitern der Einkommensverlust durch die Kurzarbeit nicht mehr zumutbar sei, widerspricht Schauer. In der Amstettener Belegschaft habe es sehr wenig Kritik darüber gegeben, so der Belegschaftssprecher. Dagegen gab es Klagen aus internationalen Doka-Niederlassungen, dass durch die Kurzarbeit die Zusammenarbeit mit der Zentrale leide.

Mit Sorge wird die Entwicklung bei Doka jedenfalls im Großraum Amstetten gesehen. So wie bei dem Unternehmen selbst noch keine Namen der vom Jobverlust Betroffenen bekannt sind, gab es auch für das AMS Amstetten noch keine offiziellen Informationen. „Bis 30. September befindet sich der Betrieb noch in Kurzarbeit, danach gilt eine einmonatige Behaltefrist und dann werden wir auch offiziell eingebunden werden“, sagt der Amstettener AMS-Leiter Harald Vetter. Erst wenn die Qualifikation der freigesetzten Arbeitnehmer bekannt sei, lasse sich beurteilen, ob in manchen Branchen offene Facharbeiterstellen rasch nachbesetzt werden können.