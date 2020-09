Schalungsbauer Doka beendet Kurzarbeit und streicht 300 Jobs

Der zur Umdasch Group gehörende Schalungsbauer Doka mit Hauptsitz in Amstetten in Niederösterreich hat vor, bis Ende Oktober 300 Mitarbeiter abzubauen. Worüber in den vergangenen Wochen bereits wilden Gerüchte kursierten, wurde am Dienstagnachmittag der Belegschaft mitgeteilt. In einer Mitarbeiterinformation kündigte die dreiköpfige Konzernführung mit Harald Ziebula, Gerd Pechura und Hubert Mattersdorfer das Ende der Kurzarbeit mit Ende September und die Mitarbeiterreduktion an.

Um die auf manchen Märkten katastrophalen Ausfälle zu kompensieren, sollen von den derzeit rund 2.000 Mitarbeitern am Standort Amstetten eben 300 abgebaut werden. Dabei werde es nicht nur um Kündigungen, sondern auch um natürliche Abgänge, vorzeitige Ruhestände und freiwillige Austritte gehen, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER. „Wir wissen mittlerweile, dass wir das Umsatzniveau 2019 über einen längeren Zeitraum nicht mehr erreichen werden“, erklärte Doka-CEO Ziebula.