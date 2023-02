Amstetten fördert Grätzl, um Zusammenhalt zu stärken

Im vielteiligen Gesamtkonzept „Urbane Sicherheit“ wird im Frühjahr in Amstetten ein neues Kapitel eingeläutet. Mit der Aktion „Miteinander für unser Grätzl“ sollen Nachbarschaft und Zusammenhalt in den Stadtteilen, Siedlungsstraßen und Wohnparks intensiviert werden. „In einer lebendigen Nachbarschaft, in der man sich kennt, fühlt man sich wohler und sicherer“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer, ÖVP.

Die Stadt will für die Grätzl-Aktion jedenfalls auch Geld in die Hand nehmen. Bis zu 5.000 Euro werden an Projekte ausgeschüttet, die von mindestens fünf Haushalten gemeinsam konzipiert und eingereicht werden. Der Bogen der erwünschten Aktivitäten sei breit gespannt und umfasse etwa Verschönerungsaktionen und direkte Verbesserungen vor den eigenen Haustüren, erklärt der Ortsvorsteher von Mauer-Greinsfurth Manuel Scherscher. Aber auch weit lockerere Unternehmungen, die das Miteinander und das Kennenlernen fördern, sollen unterstützt werden. Und so ist es auch leicht möglich, für ein gut geplantes Grätzl-Fest im Rathaus eine willkommene Förderung abzuholen.