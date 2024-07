AMS-Projekt: Die neuen Arbeitslosen von Marienthal

Auch in weitere Ausbildungsbereiche wie Digitalisierung will er noch „reinschnuppern“. Und hofft, dass das Beschäftigungsprojekt für ihn ein „Sprungbrett“ in eine neue Jobzukunft wird.

Aktuell ist Belanyecz in der Werkstatt mit dem Upcyceln von Holzmöbel beschäftigt. „Das Medium Holz finde ich interessant“, sagt er. Als Nächstes steht eine Bestellung von Hochbeeten an. „Es macht Freude, wenn man etwas Produktives machen kann“, meint er.

Arbeitsmarktforscherin Trude Hausegger von Prospect Research & Solution betont: „Je problematischer die Ausgangssituation, desto zielgerichteter muss man fördern.“ Bei Langzeitarbeitslosen, die aus dem Arbeitsprozess herausgefallen sind und den Weg zurück nicht mehr finden, müsse eine langfristige Ausgrenzung vermieden werden. Und: „Es braucht sinnvolle Beschäftigung, keine konstruierten Jobs.“

Stärken erkennen

Im Projekt bestehen Kooperationen mit Betrieben und gemeinnützigen Arbeitgebern – etwa Gemeinden – in der Region. Grünraumpflege, Digitalisierung von Dokumenten, Holzarbeiten oder Renovierungsarbeiten sind Beispiele.

Dabei wird im Rahmen einer Kompetenzanalyse nicht nur geschaut, was der oder die Arbeitslose bisher beruflich gemacht hat, sondern auch auf andere Stärken geachtet, so Gudrun Höfner von Itworks: „Bei einem 55-Jährigen, der lange am Bau tätig war, haben wir gesehen, dass er privat viel in seinem Garten getan hat.“ Dieses Potenzial wurde gefördert und „im September fängt er in einer Gärtnerei an.“