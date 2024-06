Die Arbeitslosen von Wien über sich und das AMS

Auch „ Sunny “, wie die Bürokauffrau in ihrem Freundeskreis genannt wird, bestätigt nach ihrem Besuch beim AMS in Floridsdorf eine Umfrage, die zur Wochenmitte vom Arbeitsmarktservice mit Genuss präsentiert wurde: Demnach waren die Kunden noch nie so zufrieden mit den erbrachten Leistungen: 81 Prozent der Arbeitsuchenden und 79,5 Prozent der Firmen gaben dem AMS die Note Sehr gut oder Gut.

Was „Sunny“, die seit Februar Arbeit sucht, aber auch sagt: „Meine Betreuerin ist durchaus kompetent, aber was hilft mir das am Ende, wenn ich keine Arbeit finde.“ Sie hat zig Bewerbungen abgeschickt und an langwierigen Auswahlverfahren teilgenommen: „Am Ende des Tages stehe ich weiterhin ohne Arbeit da.“

Die Erfahrung der 38-Jährigen, die „so schnell wie möglich wieder arbeiten“ will, deckt sich mit einem weiteren Befund der AMS-Umfrage. Der wird irgendwo in der Mitte der Jubel-Aussendung relativ gut versteckt: „Bei der Zufriedenheit mit Stellenvorschlägen hat das AMS lediglich 44,8 Prozent erzielt.“