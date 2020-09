„Amoklauf“ in Baden mit Verbindung zu Amy Winehouse

Die Medien hatten es als Amoklauf bezeichnet, was sich zu Christi Himmelfahrt in Baden abgespielt hat. „Man kann es auch genau so nennen und von Glück sprechen, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist“, sagt Staatsanwältin Silke Pernsteiner. Obwohl sechs Personen (16 bis 63 Jahre) mit einem 4,8 cm langen verdeckten Messer zum Teil schwer verletzt wurden, bleibt einem 19-jährigen Mann aus Baden eine Anklage wegen versuchten Mordes erspart. Am Mittwoch startete am Landesgericht Wiener Neustadt gegen Adam H. der Prozess wegen absichtlich schwere Körperverletzung in mehreren Fällen, Nötigung, Sachbeschädigung, Diebstahl und anderer Delikte.

"Benzos" und Alkohol

Laut seinem Verteidiger Wolfgang Blaschitz hat sein Mandant denselben fatalen Mix aus Benzodiazepinen (Tabletten) und Alkohol konsumiert, „wie er schon Promis wie Tom Petty oder Amy Winehouse zum Verhängnis geworden ist“. Und nicht nur das. Der eigentlich beste Freund des Angeklagten, aber gleichzeitig auch Opfer und Hauptbelastungszeuge der nächtlichen Bluttat in Baden, konnte am Mittwoch nicht mehr aussagen, weil er tot ist. Ursache war Ende September eine Überdosis einer solchen Mischung.

Laut Blaschitz wurde auch am 20. Mai in Baden in einem Park mit Alkohol und „Benzos“ gefeiert. So lange, bis Adam H. aus Eifersucht rot sah. Weil Fabian S. sich zu intensiv mit seiner Freundin unterhielt, stach er ihm mit dem Ringmesser in die Brust.