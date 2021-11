Am Ende siegt im Weinviertel immer der „Gott des Gemetzels"

Die Moral dahinter ist also, egal wie watteweich wir uns auch geben mögen, am Ende behält einer die Oberhand: Der Gott des Gemetzels. Mit diesem Werk, dass sich an der Grenze zwischen Gesellschaftssatire und menschlichem Desaster bewegt, wird der bürgerlichen Welt der Spiegel vorgehalten und der Frage nachgegangen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen.

Nach der Premiere am Samstag, 20. November, wird das Stück noch fünf weitere Male im TWW aufgeführt.