Alpenchic: So soll das neue Südbahnhotel am Semmering aussehen

Er wolle keine Betonklötze in die Landschaft stellen und damit "die faszinierende Historie und Bedeutung des Südbahnhotels für diese einzigartige Kulturlandschaft gefährden“. Ziel sei es vielmehr, die Faszination rund um das Hotel "mit Fingerspitzengefühl und Gespür in die Gegenwart zu transportieren“.

Wie Zeller und der Geschäftsführer der Südbahnhotel Betriebs GmbH, Stefan Hitzler , gegenüber dem KURIER betonen, handelt es sich bei den vorliegenden Architektenplänen "lediglich um eine erste Konzeptstudie, die im Zuge der weiteren Planungsschritte und in laufender Abstimmung mit den zuständigen Behörden konkretisiert wird“. Schon jetzt seien aber grundlegende Untersuchungen in Sachen Natur- und Denkmalschutz sowie Landschafts- und Ortsbild bzw. Verkehr berücksichtigt worden, sagt Zeller .

Kritik, wonach das Hotel zu einer überdimensionalen Bettenburg in der idyllischen Landschaft verkommen könnte, möchten Hitzler und Zeller entkräften. Historisch gesehen erstreckte sich das Südbahnhotel mit allen Nebenhäusern in seiner Blütezeit auf einer Fläche von 350.000 Quadratmetern und umfasste 350 Zimmer .

100 Millionen Euro nötig

110 private Wohnungen sind es im Waldhof sowie im ursprünglichen Hoteltrakt. Um ein "wirtschaftlich tragfähiges Gerüst zu schaffen, das einen nachhaltigen, auf die heutigen Bedürfnisse der Gäste zugeschnittenen Hotelbetrieb ermöglicht“, sind 50 Zimmereinheiten in mehreren Zubauten geplant, so Hitzler.

Um die geplanten Zubauten gegenüber dem Altbestand nicht zu dominant erscheinen zu lassen, sollen die Gebäude wie der geplante Spabereich in die Landschaft integriert – also in den Hang gebaut werden. Alle Fahrzeuge sollen von der Oberfläche in eine Tiefgarage verschwinden.