Alkolenker krachte im Bezirk Neunkirchen mit Pkw gegen Hausfassade

Ein Alkolenker hat am Dienstagabend in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) einen Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehrsbereich geraten, in den Wagen eines 24-Jährigen und anschließend gegen eine Hausfassade gekracht. Polizeiangaben zufolge besitzt der Einheimische keinen Führerschein. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sowie der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.

24-Jähriger erlitt Blessuren

Bei dem Unfall erlitt der 24 Jahre alte Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen Blessuren. Er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.