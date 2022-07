Keine eigene Postleitzahl: nö. Ort wird bei Zustellung vergessen

Post kennt Straßennamen nicht

„Das Problem ist, dass wir drei verschiedene Postleitzahlen haben, die sich mit anderen Orten überschneiden“, erklärt Bürgermeisterin Magdalena Batoha von der ÖVP. So teilen sich Leobendorf und Korneuburg die Postleitzahl 2100.

In Online-Bestellformularen wird diese Postleitzahl häufig nur mit „Korneuburg“ als Orts-Ergänzung akzeptiert, erklärt der Betroffene. Die Post kennt keine Straße in Korneuburg mit diesem Namen, da sie in Leobendorf liegt, und Kurt Pausackerl steht ohne Post da.