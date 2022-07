Post soll nach Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung Millionen zahlen

Die √∂sterreihcihsce Post hat m√§chtigen √Ąrger am Hals. Die portoservice.at Versandlogistik GmbH verklagt die √Ėsterreichische Post am Handelsgericht Wien auf Schadenersatz. "Das √∂sterreichische Kartellgericht stellte 2021 rechtskr√§ftig fest, dass die √Ėsterreichische Post AG ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Die Post hat

dieses Verhalten zwar abgestellt, durch den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung ist dem Portokonsolidierer portoservice.at jedoch in

den Jahren zuvor ein erheblicher Schaden in Millionenhöhe entstanden, der nun geltend gemacht werden soll", heißt es in einer Aussendung.

Aber der Reihe nach: Die √Ėsterreichische Post soll √∂sterreichischen Konsolidierern und Druckdienstleistern zwischen 1.J√§nner 2018 und 1. Februar 2022 bei gleicher Jahresmenge

gegen√ľber anderen Gro√ükunden wesentlich geringere Rabatte im Bereich ‚ÄěInfo.Mail‚Äú gew√§hrt haben.