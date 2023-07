Alarmstimmung um Versorgung mit heimischen Erdäpfel

Ungünstige Witterung im Frühjahr, die große Hitze in den letzten Wochen, dazu weniger Anbauflächen und das Verbo von Pflanzenschutzmittel. Um die heurige Erdäpfelernte herrscht Alarmstimmung. Früher als sonst werden die Frühkartoffeln in den Supermarktregalen rar, berichtet die NÖ Landwirtschaftskammer.

Bereits jetzt müsse in den Einkaufsmärkten auf ausländische Ware zurückgegriffen werden, weil sich die heimischen Lager leeren, heißt es seitens der Kammer. Die für die Winterlagerung vorgesehenen Erdäpfel sind dagegen noch nicht erntereif, außerdem würde die frühzeitige Ernte dann im Herbst fehlen, weisen Kammerfunktionäre auf das Dilemma hin.

Produktionsbedingungen

Wie mehrfach vom KURIER berichtet, beklagten die Kartoffelbauern schon seit Längerem immer schwierigere Produktionsbedingungen. Als Konsequenz verzichteten viele Bauern auf den weiteren Anbau und wechselten in andere Kulturen. So ist die heimische Erdäpfel-Anbaufläche heuer bereits zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Die Anbaufläche in Österreich hat sich seit dem Jahr 2020 von 24.251 Hektar auf 20.529 Hektar im Jahr 2023 verringert und ist damit um mehr als 15 Prozent gesunken.

