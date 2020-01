Alarm in Recyclingbetrieb: Gewehr und Sprengkopf im Abfall

Für Aufsehen sorgt ein Posting des Gemeindeverbands für Umweltschutz im Bezirk Melk in Niederösterreich auf Facebook. Darin beschweren sich die Müllentsorger, dass gefährliche Gegenstände grob fahrlässig im Müll oder in Sammelcontainern entsorgt wurden. Im November des Vorjahres waren nämlich ein Sprengkopf und ein Gewehr bereits in der Metallzerkleinerungsanlage aus dem Recycling-Material gezogen worden.