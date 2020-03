Akuter Platzmangel: Staatsanwälte ohne Schreibtisch

Für 38 Millionen Euro sollte ein neues Sicherheitszentrum für Polizei, Asylamt und Staatsanwaltschaft neben das Wiener Neustädter Landesgericht gebaut werden. Aus Geldmangel haben sich die Pläne allerdings zum sprichwörtlichen Rohrkrepierer entwickelt. Mit der Folge, dass man bei der Staatsanwaltschaft an den Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Wenn in den kommenden Wochen gleich vier Bedienstete aus der Babypause beziehungsweise Karenzierung zurückkommen, finden diese kein eigenes Büro mehr vor. Schon jetzt müssen sich einige Staatsanwälte zu zweit ein Büro mit nur einem PC teilen oder auf den Sozialraum ohne Computer-Anschluss ausweichen.

Auszug

Deshalb soll die gesamte Behörde aus dem Landesgericht ausziehen und an einen neuen Standort in Wiener Neustadt verlegt werden. So eine räumliche Trennung vom zuständigen Gericht gibt es sonst nur in Linz sowie in Feldkirch. Laut den betroffenen Staatsanwälten sind die damit verbundenen Umstände alles andere als ideal.