Sicherheitszentrum nur noch Minimundus-Version

Das geplante Sicherheitszentrum für Polizei, Asylamt, Staatsanwaltschaft und Gericht entwickelt sich zum sprichwörtlichen Rohrkrepierer. Das 38 Millionen Euro teure Projekt kommt höchstens noch in einer Minimundus-Version.

Wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Wiener Neustädter SPÖ-Abgeordneten Peter Wittmann hervor geht, halten Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) und Justizminister Josef Moser ( ÖVP) nur noch an einer Schmalspurvariante des Sicherheitszentrums fest. Und das, obwohl Kickl die Umsetzung des Projekts Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) in der „ Sicherheitsleitlinie“ noch im vergangenen Oktober per Unterschrift zugesichert hat.

Es war am 9. Oktober 2017, als der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka ( ÖVP) und sein Parteikollege Wolfgang Brandstetter als Justizminister den Bau des Sicherheitszentrums vorstellten. Auf dem 8500 großen Areal des ehemaligen EVN-Gaswerks sollte die Immobilienfirma des Bundes „Austrian Real Estate GmbH“ (ARE) einen riesigen Komplex errichten. Das Gebäude sollte das neue Bezirksgericht, die Staatsanwaltschaft, die Regionaldirektion für Fremdenwesen und Asyl, sowie das Stadtpolizeikommando unter einem Dach beheimaten. In einem zweiten Bau dahinter sollten 400 Wohnungen entstehen.