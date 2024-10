Baden: 100-jähriges Jubiläum des ältesten Tischtennisvereins BAC

Der bis heute erfolgreiche Verein blickt nicht nur auf eine lange Tradition zurück, sondern konnte auch große sportliche Erfolge erringen. So stellte man mit Trude Pritzi (1937) und Erwin Kohn (1936) gleich zwei Weltmeister und war Veranstalter zweier Weltmeisterschaften in Baden. Doch man muss nicht in die Vergangenheit blicken, um zu sehen, dass der BAC Tischtennis auf sportliche Erfolge programmiert ist: In der laufenden Saison ist der Verein sowohl bei den Herren als auch bei den Damen in der 1. Österreichischen Bundesliga mit je einem Team vertreten, zudem konnte man in den vergangenen beiden Jahren je eine Bronzemedaille im Österreichischen Cupbewerb sowie die Bronzemedaille in der 1. Herren Bundesliga erringen.