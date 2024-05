Beeindruckende Bilder machen Baden zur größten Fotogalerie Europas

„Es gab eine Zeit, in der wir einen Regenbogen im Kopf hatten: Wir glaubten an die Zukunft, an den Fortschritt, unsere Träume waren voll Utopien. Im dritten Jahrtausend hat sich diese Farbe in ein Grau verwandelt“, zeichnet der Kurator des Fotofestivals La Gacilly, Cyril Drouhet, kein sehr positives Bild.

Aber: „Das Leben braucht strahlende Farbtöne wie in der Fotografie, um die Welt wieder zu verzaubern. Das ist die Herausforderung der kommenden Jahre und die Herausforderung unseres Festivals“.

Siebte Auflage

Zum siebten Mal findet das „österreichische Kind“ von Europas größtem Fotofestival aus Frankreich heuer in Baden statt. Parks, Plätze und Wände der Stadt werden vom 13. Juni bis 13. Oktober wieder zur Galerie mit 1.500 Bildern internationaler Fotografen.