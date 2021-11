Abschied von Mostviertler Journalist und Original

Über viele Jahre in Diensten der NÖN wurde der omnipräsente Reporter im Kleinwagen mit dem überdimensionalen Werbeschild zum Mostviertler Original. Der gebürtige Wiener hatte vor seiner journalistischen Arbeit viele Jahre als Schlosser gearbeitet. Nach seiner Übersiedlung ins Mostviertel behielt er das wienerische Granteln und das Interesse an der Arbeiterschaft und an politischer Gerechtigkeit im Fokus. Nicht selten machte er seinem Ärger laut Luft, und auch hohe Polit-Repräsentanten bekamen ihr Fett ab.

Viel Respekt erwarb er sich, als er sich nach Krankheit und Operationen nicht aufgab, und als rasender Reporter wieder, aber im Rollstuhl, zurückkam.

Wer Heribert Hudler besser kannte, wusste, dass hinter dem Grant das große Herz eines „Kumpels“ steckte. Soziales und Ehrenamt, vor allem in Bezug auf Musik und Feuerwehr, waren seine Lieblingsthemen. Er wird dem Mostviertel fehlen.