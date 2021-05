Absage der Festspiele Reichenau ist für Region ein "herber Verlust“

Gemeinde verlangt Neuaufstellung

Auch für Bürgermeister Döller kam die Absage ohne Vorwarnung. Erst in der Generalversammlung wurde die Gemeinde, die 25 Prozent am Kulturverein der Festspiele hält, von Geschäftsführerin Renate Loidolt darüber in Kenntnis gesetzt. „Wir haben alles versucht, um doch zu spielen. Aber unter diesen Bedingungen ist es wirtschaftlich nicht möglich“, sagt Döller. Für ihn ist das Um und Auf, dass die Festspiele nach der Rechnungshofkritik organisatorisch neu aufgestellt werden und das Land Niederösterreich wieder mit einer Förderung einsteigt. Was den Sommer anbelangt, arbeitet man mit den Betrieben an einem Ersatzprogramm „Light“. Bereits kommende Woche soll es dazu eine Besprechung mit den Hotels und Gastronomen geben.