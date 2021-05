Bei den Festspielen Reichenau endet ein einzigartiges Stück Theatergeschichte

Und dann kam die Pandemie. 2020 wurde abgesagt, auch die Pläne für 2021 nun wurden am Dienstag gestrichen. Das finanzielle Risiko angesichts beschränkter Auslastungsmöglichkeiten war den Loidolts zu hoch. Was die Absage nun wiederum für Folgen haben wird, war vorerst unklar, auch in Hinblick auf die RH-Prüfung und ihre Ergebnisse. „Ich bin durchaus der Meinung, dass diese Vorwürfe einfach nicht stimmen", sagte Renate Loidolt am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal, wo sie ihren Abschied mit Jahresende bekanntgab.

Und so waren die Festspiele 2019, also das 31. Festspieljahr, die letzten, in denen die Ära Loidolt die Bühnen bespielte. Wie es weitergeht, war vorerst unklar. In der Geschichte Reichenaus hatten sich bereits wiederholt potenzielle Nachfolger ins Spiel gebracht. Ob jetzt einer davon zum Zuge kommt, und wie man die so eng mit der Familie Loidolt verwobenen Festspiele Reichenau in Zukunft führen kann und soll, muss sich zeigen.