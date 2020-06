Eine Theaterfamilie feiert ihr Jubiläum

Sie ist nicht nur auf der Bühne eine Klasse für sich. Auch als Regisseurin hat Maria Happel bei den Festspielen Reichenau bereits oft bewiesen, wie gutes Theater aussehen kann.

Heuer ist Happel wieder in beiden Funktionen zu erleben. Im Theater Reichenau inszeniert sie Johann Nestroys einaktige Posse "Frühere Verhältnisse" und wird selbst als Köchin Peppi Amsel, die eigentlich zum Theater wollte, zu sehen sein. Ihre Partner sind Toni Slama als zum Hausknecht Anton Muffl abgestiegener, ehemaliger Geschäftsmann, Nicolaus Hagg als vom Hausknecht zum Holzhändler aufgestiegener Herr von Scheitermann und Ulrike Beimpold als dessen kluge, gebildete Frau Josephine.

Ein gnadenlos komisches Vierpersonenstück also, bei dem jeder vor den anderen etwas verbergen will, was natürlich irgendwann nicht mehr gut gehen kann. Das Thema Herr und Knecht, sozialer Aufstieg und Fall behandelt Nestroy in dem 1862 am Wiener Quai-Theater uraufgeführten Stück mit gewohnt spitzer Feder, auch die eine oder andere Breitseite gegen den Theaterbetrieb selbst hat der Dichter hier gezielt eingebaut.

Regisseurin Maria Happel freut sich auf diesen Nestroy, den sie auch als echte "szenische Herausforderung" empfindet. Und wie will Happel die Posse umsetzen. "Klar, einfach, nicht überkonstruiert. Ich will zurück zu den Wurzeln des Theaters. Kein Brimborium, kein modisches Bühnenbild. Nestroy pur eben." Nachsatz: "Wichtig ist, dass die Pointen sitzen, dass Timing und Tempo stimmen. Da hilft auch die Musik."

Für die Musik wird es das sogenannte "Nestroy-Bühnenorchester" geben. Für die Komposition ist Maria Happel selbst zuständig. Wie das tatsächlich klingen wird, bleibt einstweilen noch ihr Geheimnis. Doch einer großen Künstlerin wie Happel kann man da bedingungslos vertrauen. Denn Nestroy und Reichenau mit diesen Darstellern – das ist eine Reise wert. Premiere ist am 30. Juni um 19.30 Uhr.