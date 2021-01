Brisanter Prüfbericht des Rechnungshofs zu den Festspielen Reichenau

Den Bundesrechnungshof dürfte das alles aber wenig beeindruckt haben, denn er nahm das Unternehmensgeflecht rund um die Festspiele kritisch unter die Lupe und zerpflückte es. Vor allem, dass alles bei einer Familie zusammenläuft. So ist Peter Loidolt, der Gründer der Festspiele, Obmann des Kulturvereins. Er ist auch Intendant der Festspiele, seine Frau die Geschäftsführerin. Weiters wurden zwei weitere Unternehmen gegründet, an deren Spitze ebenfalls das Ehepaar und deren Tochter stehen. In diese Unternehmen wurden Leistungen der Festspiele wie die Produktion der Bühnenstücke, das Engagement der Künstler oder die Marketingaktionen ausgelagert. Vom Land wurden die Festspiele etwa 2017 mit 462.000 Euro gefördert.

Die Beurteilung des Rechnungshofes dazu: „Insbesondere kritisierte der RH in diesem Förderfall die eingeschränkte Kontrollmöglichkeit, weil die Festspiele Reichenau GmbH zentrale Teile ihrer Leistungserbringung einem weiteren Unternehmen übertrug und damit die Transparenz der Mittelverwendung eingeschränkt war.“ Und: „Außerdem wies der RH kritisch darauf hin, dass Interessenskonflikte nach wie vor nicht ausgeschlossen waren, weil in der Festspiele Reichenau GmbH. und den zwei weiteren in Geschäftsbeziehung stehenden Unternehmen nahezu ausschließlich Personen Organfunktionen ausübten, die in einem engen familiären Verwandtschaftsverhältnis zueinanderstanden.“ Diesbezüglich hätte der Rechnungshof gerne mehr Vor-Ort-Kontrollen des Landes gesehen.