Ablehnung der Ostumfahrung Linz bereitet Nachbarn Sorgen

Die in Linz diskutierte Variante, von der A7 bei Treffling über Steyregg und Ebelsberg einen neuen Autobahnabschnitt zur A1 zu bauen, bekommt immer mehr Gegenwind. Am Donnerstag werden SPÖ, ÖVP und Grüne im Linzer Gemeinderat eine Resolution dagegen beschließen. Auch im Steyregger Stadtparlament soll am 9. Dezember eine Resolution folgen.

Diese Aktivitäten werden von der nö. „Bürgerplattform für Ennsdorf-Windpassing“ genau beobachtet. 2018 beschlossen OÖ und NÖ den damals mit 125 Mio. Euro berechneten Brückenbau im Finanzierungsverhältnis von 60:40. „Ob da nicht schon der Plan dahintersteckte, auch ein Ventil für den Linzer Verkehr zu errichten?“, fragt man sich in den Reihen der Bürgerinitiative.