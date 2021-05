Ab morgen gibt es Impftermin für alle in Niederösterreich

Schon in der Vorwoche wurden schrittweise Impftermine für alle ab dem 50. Lebensjahr am Montag, ab dem 40. Lebensjahr am Mittwoch und schließlich ab dem 30. Lebensjahr am Freitag freigeschaltet.

„Der Großteil dieser Impfungen wird im Mai und in den ersten Juni-Wochen stattfinden. Rund 65 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind entweder schon geimpft oder hat bereits einen Termin gebucht, dieser Anteil wird noch weiter steigen“, heißt es.